Aymonshof kandidaat voor Award Valpreventie Nele Dooms

15 april 2019

13u16 1 Dendermonde Het woonzorgcentrum Aymonshof van Dendermonde is kandidaat om de Award ‘Week van de Valpreventie’ te behalen. Daarmee kan het rusthuis 250 euro winnen om te investeren in valpreventie. Voor de komende week rond dat thema staan er allerlei activiteiten op het programma. Iedereen mag komen meedoen.

Valpartijen vormen een serieus gezondheidsrisico voor ouderen. 85 procent van de bejaarden kampt ook met valangst, zodat ze activiteiten beginnen te vermijden. Maar valangst is net één van de belangrijkste oorzaken waarom ouderen vallen. Het woonzorgcentrum Aymonshof wil hier tijdens de ‘Week van de Valpreventie’, van maandag 22 tot 28 april, sterk op inzetten.

“Hoe meer we beweging kunnen stimuleren, hoe meer vertrouwen onze bewoners krijgen en hoe minder last van valangst ze zullen hebben”, klinkt het. Daarom staan allerlei activiteiten op stapel met de klemtoon op beweging. Het gaat om onder andere rollatordansen, een dementievriendelijke wandeling, tai chi, fietsen met een duofiets, afleggen van een uitgestippeld parcours zowel binnenshuis als buitenshuis.

Iedereen wordt uitgenodigd om aan deze activiteiten mee te doen. Die zijn tijdens de Week van de Valpreventie dagelijks welkom in het woonzorgcentrum, aan de Gentsesteenweg in Dendermonde. Wie dat wil, mag ook een eigen activiteit organiseren. Info: 052/37.84.77 of via ergo.aymonshof@ocmw.dendermonde.be.