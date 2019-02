Award voor vzw Vergeet De Kinderen Niet Nele Dooms

15 februari 2019

De vzw Vergeet De Kinderen Niet van Dendermonde, die zich inzet voor kinderen uit dakloze gezinnen, is bekroond met de Award van BNP Paribas Fortis Foundation. Tien Oost-Vlaamse verenigingen kregen die eer en daar is de Dendermondse vzw er eentje van. De Awards zijn bestemd voor educatieve projecten van Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. De vzw Vergeet De Kinderen Niet levert het 8.780 euro op voor de organisatie van haar zomerkamp voor dakloze kinderen. De vereniging is er heel blij mee. “Het is dankzij steun als deze dat we ons kunnen blijven inzetten om kansloze kinderen meer kansen te geven op een volwaardige ontwikkeling”, zegt Yasmina El Boubkari. “Onze vereniging bestaat alleen maar uit mensen die vrijwillig hun tijd, energie en kracht schenken. Deze vrijwilligerswerking is een voorbeeld voor andere verenigingen in Dendermonde. Naast een zomerkamp werken we ook aan huistaakbegeleiding en plannen uitstappen met de kinderen. Ook in 2019 neemt de vzw de vlucht vooruit, met heel wat activiteiten op de planning.”