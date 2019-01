Award voor Vergeet De Kinderen Niet Nele Dooms

21 januari 2019

De vzw Vergeet De Kinderen Niet! van Dendermonde is één van de tien Oost-Vlaamse verenigingen die bekroond worden met een award van BNP Paribas Fortis Foundation. Deze awards worden uitgereikt aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. In totaal slepen niet minder dan 93 projecten een award in de wacht, goed voor een bedrag van 828.000 euro. In Oost-Vlaanderen zijn er tien laureaten. De vzw Vergeet De Kinderen Niet! uit Dendermonde krijgt 8.780 euro voor haar project “Zomerkamp voor dakloze kinderen”. Tijdens de zomervakantie biedt de vzw kansarme kinderen van dakloze gezinnen een vakantiekamp aan in Dendermonde. De uitreiking van de awards vindt plaats op maandag 4 februari.