Avondje uit eindigt op spoed JONGEMAN (19) IN ELKAAR GESLAGEN TIJDENS FUIF KOEN BATEN

27 februari 2018

02u55 0 Dendermonde De 19-jarige Kenyo De Graef uit Dendermonde werd afgelopen weekend in elkaar geslagen tijdens de Bitterballenfuif in Opdorp. De jongeman ging even naar het toilet waar hij plots enkele rake klappen incasseerde van meerdere personen. In het ziekenhuis werd een gebroken neus en een blauw oog vastgesteld. "Geen idee wat er gebeurde", aldus Kenyo.

Het voorval gebeurde op een fuif in feestzaalMadelon aan de anders zo rustige Dries. De jongeman trok samen met een goede vriend naar het feestgebeuren en beleefde er een leuke tijd, tot het moment dat hij nietsvermoedend naar de toiletten ging. "Vanaf dan weet ik niets meer. Achteraf werd me verteld dat er op dat moment net een groot gevecht aan de gang was waar waarschijnlijk vijf of zes man bij betrokken was. Ik was toen alleen op die plaats, zonder mijn vriend", vertelt Kenyo. De jongen kreeg enkele rake klappen en bloedde hevig in het aangezicht. Na het gevecht zetten alle daders het op een lopen, waarna security Kenyo naar buiten bracht, waar een ambulance hem naar het ziekenhuis zou brengen.





Per ongeluk geduwd

"Op de spoedafdeling werd er een gebroken neus vastgesteld. Ik moest daar even blijven voor verdere verzorging. Ik heb geen benul waarom die mannen mij viseerden en ik die klappen heb moeten incasseren. Misschien heb ik per ongeluk iemand geduwd, of iets verkeerd gezegd. Maar dat is nog altijd geen reden om zo toe te slaan, en zeker niet met zoveel personen", klinkt het. Zijn ouders waren pas zondagochtend op hoogte, toen ze een gemiste oproep zagen op hun telefoon. "Ik besefte onmiddellijk dat er iets gebeurd was en de schrik sloeg me rond het hart. Mijn zoon is zeker geen vechtersbaas. Dit zinloze geweld was dus absoluut niet nodig", aldus mama Alexandra Lauwers. "Ik wil ook een signaal geven aan de mensen die uitgaan: zo'n acties zijn zeker niet nodig, je moet je gewoon amuseren", klinkt het.





Geen getuige

Het gezin is intussen op zoek naar getuigen van het voorval. Op sociale media deelden ze een foto en een oproep tot getuigen. De foto en de oproep werd al veel gedeeld, maar op dit moment is er nog altijd geen getuige gevonden. Intussen werd er ook al een klacht ingediend tegen onbekenden bij de politie. "Wij hopen dat iemand iets gezien heeft van wat er zich heeft afgespeeld en dat ze zich melden, zodat we meer duidelijkheid krijgen over deze zinloze aanval. Ik hoop dat de daders dit misschien ook lezen en zich vrijwillig melden", aldus Kenyo.