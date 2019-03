Avond rond kunstschilder Nussbaum Nele Dooms

12 maart 2019

De Kunstraad van Dendermonde organiseert, in samenwerking met de bibliotheek en het Forum Cultuur, op donderdag 14 maart een avond rond de Duitse surrealistische kunstschilder Felix Nussbaum. Gastspreker is Lydia Chagoll (87) , die met “‘Felix Nussbaum, a painter” een documentaire over de kunstenaar maakte. De film gaat in april ook in Frankrijk in première. De inleiding van deze culturele avond wordt verzorgd door de lokale schrijfster Patricia De Landtsheer. De voordracht en filmvertoningen beginnen om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat 111.