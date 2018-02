Avond rond dieren uit Finland 02 februari 2018

Natuurpunt 's Heerenbosch en afdeling Hamme en de zoogdierenwerkgroep Waas, Durme & Schelde organiseren vandaag een avond rond zoogdieren en vogels in Finland. Aanleiding is een recente reis die natuurliefhebbers ondernamen naar Finland. Tijdens deze reis zagen de deelnemers buiten heel wat vogelsoorten, ook bruine beren, wolven, veelvraten, zeehonden en vliegende eekhoorns. Daar werden foto's en filmpjes van gemaakt. Ook de prachtige natuurgebieden van Finland komen in beeld. Alles is verwerkt in een powerpointpresentatie. Die is te bekijken om 19.45 uur.





Liefhebbers kunnen terecht in De Schuur van Jeugd Zonder Dak, aan de Torrestraat 35 in Sint-Gillis. Info: 0474/93.84.81 of via geert.vandamme@meerskant.org. (DND)