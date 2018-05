Automobilist probeert alcoholcontrole te ontwijken 22 mei 2018

Een automobilist heeft afgelopen week in het centrum van Dendermonde geweigerd te stoppen voor een verkeerscontrole van de politie. Hij ging ervandoor, maar werd even later door een andere ploeg onderschept. De man legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs inleveren voor zes uur.





Even later werd ook een andere bestuurder aan de kant gezet omdat hij vreemd rijgedrag vertoonde. De man had een promillegehalte van 1,77 in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Beide bestuurders zullen zich voor de rechtbank mogen verantwoorden. (KBD)