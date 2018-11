Autoluwe binnenstad voor City Night Run Nele Dooms

09 november 2018

14u15 1 Dendermonde Naar aanleiding van de City Night Run in Dendermonde, wordt dit weekend het stadscentrum autoluw gemaakt. Tijdens het evenement kunnen wagens de binnenstad niet meer in. Uitrijden kan alleen stapvoets.

Het Maspoe-team organiseert, in samenwerking met het stadsbestuur, op zaterdag 10 november een City Night Run in de Ros Beiaardstad. De deelnemers lopen ‘s avonds door het centrum van Dendermonde. Ze doorkruisen daarbij heel wat gebouwen en unieke plaatsen, die het publiek anders niet of amper te zien krijgt. De bezienswaardigheden zorgen voor een unieke omloop waar jong en oud, getraind en minder getraind kan aan meedoen. Onderweg zijn ook muziek en lichteffecten voorzien, net als allerlei animatie. Er zijn ook live dj-sets.

Een Kidsrun van ongeveer 1 kilometer begint om 20 uur. Deelnemen kost 5 euro. De Night Run zelf, van 7 kilometer, start om 20.30 uur. Hiervoor inschrijven kost 10 euro vooraf, 12 euro de dag zelf.

Start en finish bevinden zich aan het Nieuw Kwartier, Campus Atheneum. De deelnemers lopen langs de Forten naar het Sas en de Tragel, passeren onder andere de bibliotheek, de OLV-Kerk en CC Belgica, gaan verder langs de Grote Markt richting Oude Vest, met de Academie voor Schone Kunsten en de brandweer om vervolgens het Zwijvekemusuem te passeren en uiteindelijk weer, via het rusthuis Mariatroon weer aan te komen aan het Atheneum.

Het hele parcours is autoluw van 20 tot 24 uur. Er geldt ook een parkeerverbod aan het Nieuw Kwartier van 14 tot 24 uur. Dat is ook het geval van 19 tot 24 uur aan het Sas, kerkplein, Nachtegaalstraat, Fr. Courtensstraat, Bogaerdstraat, Oude Vest, Heldenplein, Nijverheidsstraat en Molenstraat. Info: www.citynightrun.be of running@maspoe.be.