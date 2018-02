Auto schuin op rijbaan na botsing 20 februari 2018

02u47 0

De bestuurder van Dacia heeft zondagavond rond 22.30 uur een bizar ongeval veroorzaakt in de Lindanusstraat in Dendermonde. Hij reed er in de richting van het centrum toen hij om een nog onbekende oorzaak plots tegen een geparkeerde wagen aanreed. Daarbij reed hij letterlijk de wagen op en kwam met zijn wiel vlak voor de zijspiegel tot stilstand. Als bij wonder bleef de man schuin staan tegen de auto en de rijbaan en kantelde de wagen niet. De bestuurder raakte bij het ongeval wel gewond en moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden. De politie van Dendermonde kwam de nodige vaststellingen doen. De Dacia en de geparkeerde Citroën raakten beschadigd door de klap. De wagen moest ook getakeld worden wat geen eenvoudige klus was. De geparkeerde wagen was nog rijvaardig en moest niet getakeld worden. De Lindanusstraat was door het ongeval wel een tijdlang afgesloten. (KBD)