Auto belandt tegen boom op de Ouburg Koen Baten

27 augustus 2018

17u00 1 Dendermonde Op de Ouburg in Oudegem is maandagochtend omstreeks 8 uur een auto tegen een boom geëindigd.

De bestuurder reed in de richting van Aalst, toen hij om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloor. Zijn wagen ging de berm in en belandde op zijn zijkant. De bestuurder raakte lichtgewond, maar kon wel op eigen kracht uit het voertuig klauteren. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle.

De wagen moest getakeld worden. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De verkeershinder bleef relatief beperkt.