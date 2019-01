Auteur kijkt in hoofd Kim De Gelder Luc Schoonjans wijdt boek aan “Het Monster van het Waasland” op vooravond van tiende verjaardag drama Fabeltjesland Nele Dooms

10u45 0 Dendermonde Precies tien jaar is het volgende week woensdag geleden dat Kim De Gelder toesloeg in kinderdagverblijf Fabeltjesland en voor onnoemlijk leed zorgde in Dendermonde. Aan de vooravond van die verjaardag stelt auteur Luc Schoonjans zijn boek “Het Monster van het Waasland, in het hoofd van Kim De Gelder” voor. Voor de publicatie beschikte hij over het volledige gerechtelijke dossier rond De Gelder.

In het dagelijkse leven schrijft hij mee aan het scenario van de VTM-soap Familie, maar meewerken deed Luc Schoonjans ook aan de reportagereeks De Kroongetuigen over opzienbarende moorden in België. Twee jaar geleden werkte hij zo ook mee aan de aflevering rond Kim De Gelder en het drama in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde. “Opdracht was toen om een immens dik dossier van een erg complexe zaak in een aflevering van vijftig minuten te gieten”, zegt Schoonjans. “Dat was een hele uitdaging. En het bleef in mijn hoofd hangen dat ik hier meer moest mee doen. In het kader van de reportage had ik mee inzage in het volledige dossier. Ik vond dat dit ook uitgebreider aan bod moest komen en dus besloot ik er een boek over te schrijven.”

Net als zovele inwoners in Dendermonde en omstreken was ook Schoonjans tien jaar geleden enorm geraakt door het drama dat De Gelder in Fabeltjesland, aan de Vijfde Januaristraat, aanrichtte. Nadat hij een week eerder al een vrouw in Beveren vermoordde, stak De Gelder op 23 januari 2009 in Sint-Gillis twee baby’s en een kinderverzorgster dood en verwondde tientallen andere baby’tjes en peuters. “Mijn echtgenote is van Sint-Gillis afkomstig. De buurt en de mensen waren me dus erg vertrouwd”, zegt hij. “Ik weet nu nog altijd precies waar ik was op het ogenblik dat het vreselijke nieuws me bereikte, net zoals dat bij zovelen het geval is. Ik heb de zaak altijd nauw gevolgd en een inkijk in het dossier was erg verhelderend. Dat wil ik ook anderen meegeven.”

Schoonjans begrijpt dat de publicatie van het boek bij sommige Dendermondenaars van het goede te veel kan zijn. Vooral bij veel slachtoffers heerst het gevoel dat ze de hele zaak liever laten rusten in plaats van dat ze weer opgerakeld wordt. “Ik heb daar begrip voor”, zegt de auteur. “Maar ik vond langs de andere kant dat het ook belangrijk was een vollediger beeld te geven, uitgebreider dan wat in de media aan bod kwam. Zo worden onder andere de videoverhoren gereconstrueerd, die een ongezien beeld geven van wat zich in een verhoorkamer zoal kan afspelen. Los daarvan is dit boek allesbehalve sensatie. Zo blijven slachtoffers anoniem, zijn er geen beschrijvende beelden, laat staan foto’s. Ik informeer zo sereen mogelijk. Het boek bestaat uit drie delen, te beginnen met een weergave van de feiten zelf, gevolgd door psychiatrisch onderzoek rond De Gelder en tot slot het assisenproces.”

In zijn boek probeert Schoonjans, die eerder nog al boeken wijdde aan “true crime”-verhalen, effectief in het hoofd van de dader te kijken. “Kim De Gelder was zacht uitgedrukt een geval apart. Hij werd door de psychiaters omschreven als uniek, zowel seriemoordenaar als massamoordenaar. Daarnaast was er ook de persoon De Gelder waar je niet meteen een stempel op kon drukken. Het ene moment intelligent, het volgende apathisch”, zegt hij. “Rond de vraag of hij toerekeningsvatbaar was, was veel te doen. Zeven gerechtspsychiaters beten er hun tanden op stuk. Aan de hand van de uitgebreide verhoren krijgt de lezer de kans om als het ware in de huid van de speurders te kruipen en hen te voelen vechten om kost wat kost de waarheid boven water te halen. Tegelijk is de tegenstander taai. Speelde hij een spel of is hij ziek, is een vraag die nu nog als een rode draad doorheen de hele zaak loopt.”

“Het Monster van het Waasland, in het hoofd van Kim De Gelder” wordt uitgegeven door het Aalsterse schrijverscollectief en uitgeverij Scriptomanen. De officiële voorstelling van het boek vindt plaats op zondag 20 januari om 19.30 uur aan De Tafel van Elise, Erembodegem-Dorp 39 in Aalst. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en via www.truecrime.be of bol.com. Het kost 22 euro. Info: bestellen@truecrime.be.