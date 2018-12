Attentie voor bezoekers aan gevangenispoort Nele Dooms

22 december 2018

Bezoekers van gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde kregen zaterdag een kleine attentie aangeboden. Wie kwam aanbellen aan de gevangenis in de Sint-Jacobsstraat kreeg wat warme drank aangeboden. Vrijwilligers stonden daarvoor van ‘s morgens vroeg tot laat in de namiddag aan de deur. “Deze verouderde gevangenis huisvest enkele honderden gedetineerden”, zegt Ferdy De Wolf, één van de actievoerders. “Zij hebben elke dag bezoekrecht van familieleden en vrienden. Deze bezoekers moeten zich minstens één uur vooraf aanbieden bij het secretariaat en moeten, na identificatie, opnieuw buiten gaan staan tot hun bezoekuur aanvangt. Dat gebeurt elke dag opnieuw, in alle mogelijke weersomstandigheden, zonder enige beschutting. Wij steken hen een hart onder de riem.” Voor de actie werkten de Protestantse Kerk, de Rooms Katholieke Parochie, de Islamitische Gemeenschap en het Humanistisch Verbond van de regio Dendermonde samen. “We willen hiermee ook de mensonwaardige toestand voor de bezoekers aanklagen en een duidelijk signaal geven naar de maatschappij en alle bevoegde instanties”, klinkt het.