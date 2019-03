Atleten Gymmax naar Aquae Open Cup Aerobic Gymnastics Nele Dooms

13 maart 2019

Turnvereniging Gymmax van Dendermonde zal het aanstaande weekend met zes atleten deelnemen aan de Aquae Open Cup Aerobic Gymnastics. Daarvoor trekken de sportievelingen naar het Franse Aix-les-Bains. Ze zullen het daar opnemen tegen deelnemers uit Oostenrijk, Chili, China, Finland, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Mexico Portugal Spanje, Rusland, Zwitserland en Frankrijk. Alain Aelterman en Jonathan Vermeulen komen uit in de categorie mannen individueel en moeten zich meten met onder andere de bronzen medaillewinnaar van het jongste wereldkampioenschap. Femke Eeckhoudt, Lotte Van Brussel en Jana De Troyer nemen deel in de categorie vrouwen individueel. Femke en Jana nemen, samen met Kimberly Courtmans, ook nog deel als trio. En Jana neemt ook nog deel in de categorie mixed pair met Jonathan Vermeulen.