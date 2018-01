Atheneum helpt uw kerstboom zomer door LEERLINGEN VERZORGEN SPARREN GRATIS VOOR HERGEBRUIK KOEN BATEN

02u34 0 Foto Geert De Rycke De eerste kerstbomen worden al geplant op het terrein van GoTalent. Dendermonde De inwoners van Zele en omstreken hoeven hun kerstboom niet langer weg te gooien, maar kunnen hem maandag en dinsdag afleveren bij GoTalent, het Technisch Atheneum op de Aloïs De Beulelaan in Zele. De leerlingen van het deeltijds onderwijs Groen- en Tuinbeheer verzorgen de boom en volgend jaar kunnen de eigenaars hem weer ophalen en versieren.

Het idee om een tuin voor de kerstboom te maken, groeide bij de richting Groen- en Tuinbeheer na de kerstmarkt in Zele. "Wij hadden daar met onze school een kraampje waar enkele kerstbomen tegen stonden. Nadien kwam ik op het idee om de kerstbomen te planten aan onze school, en waarom ook niet die van de inwoners uit Zele en omstreken?", legt Hans Maes uit hoe zijn idee ontstond. "Het is de bedoeling om de leerlingen ecologisch te leren denken, maar ook om een aangename werking te organiseren met de buurt."





Achteraan het schoolgebouw werd een terrein klaargemaakt om alle kerstbomen te planten. In totaal is er plaats voor ongeveer honderd kerstbomen. "Iedereen die het wil, mag hier maandag of dinsdag tijdens de schooluren zijn boom gratis komen brengen. Deze wordt gelabeld en de eigenaars laten hun naam en telefoonnummer achter. Wij verzorgen hem dan kosteloos, en als de boom het overleeft, kunnen ze hem volgend jaar ophalen", klinkt het. Om de boom een kans te geven tot overleven, is het natuurlijk belangrijk dat hij bij de mensen thuis voldoende water kreeg en dat de wortels nog groot genoeg zijn.





"Ik gebruik intussen zelf al drie jaar dezelfde kerstboom, dus het is zeker mogelijk", bevestigt Hans.





Duurzaam

Het project moet de leerlingen Groen- en Tuinbeheer duurzaam en milieuvriendelijk te werk leren gaan. "Het maakt tegelijk deel uit van hun praktijkopleiding bomen verzorgen en juist aan te planten."





Ook directeur Tom Rydant is enthousiast. "Het is een uniek project en zo kunnen wij ook deze opleiding en onze school hier in het daglicht brengen. We bestaan in Zele nog niet zo lang, maar willen dit project ook aangrijpen om eventuele nieuwe leerlingen aan te trekken in de opleiding", zegt Rydant. Wie maandag of dinsdag zijn boom niet kan brengen, kan mailen naar kerstboom@GO-talent.be om een afspraak te maken.