Atheneum en Oscar Romerocollege steunen Klimaatmars Nele Dooms

14 maart 2019

17u37 7 Dendermonde Zowel het Atheneum als het Oscar Romerocollege steunen de Klimaatmars die vrijdag 15 maart plaatsvindt in Dendermonde. Beide scholen benadrukken dat ze geen mede-organisator zijn, maar jongeren niet willen verbieden om mee te betogen in eigen stad.

David Steeman, Sabine De Waele en enkele vrijwilligers zetten in Dendermonde een klimaatbetoging op poten. Ze sluiten daarmee aan bij de internationale oproep ‘Strike For The Future’. In hun poging om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om mee te doen, spraken de organisatoren ook met de Dendermondse scholen. Die zeiden hun steun toe.

“Jongeren die willen mee betogen om hun bezorgdheid rond de klimaatverandering te uiten, krijgen die kans”, zegt Patrick De Smedt, directeur bij het Oscar Romerocollege. “We eisen wel een expliciete toestemming van de ouders. Na de mars verwachten we de leerlingen meteen terug op school. De lessen gaan in principe ook door, maar we vragen de leerkrachten om die aan te passen rond thema klimaat of een debat daarrond te organiseren.”

Ook in het Atheneum laten ze toe dat leerlingen deelnemen aan de klimaatmars. “Het klimaat-spijbelen is geen schoolactiviteit, maar voor de Dendermondse actie gaan we het niet verbieden”, zegt directeur Gerd De Wit. “Onze school engageert zich overigens om het thema binnen de lessen aandacht te geven. En we zijn op zoek naar initiatieven om onze leerlingen te informeren en te verdiepen in het inhoudelijke aspect van klimaatproblematiek. Zo nemen we komende week deel aan een klimaatlesmarathon op de Etterbeekse campus van de VUB.”

De Dendermondse Klimaatmars vertrekt om 10 uur op de Gedempte Dender. De optocht verloopt langs de Franz Courtensstraat naar de Grote Markt, om daar wat ‘kabaal’ te maken. Vervolgens gaat het over de Vlasmarktbrug via Dijkstraat, Oude Vest en Brusselsestraat naar de rotonde met de LeopoldII-laan. In het stadspark zal een apotheose plaatsvinden met enkele toespraken.