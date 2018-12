Atelier Veireman geeft ruimte aan hedendaagse kunst Nele Dooms

13 december 2018

12u55 0 Dendermonde Dendermonde is een kunstgalerij rijker. Daar zorgt Michiel Veireman voor. Hij zorgt in de Kerkstraat in hartje stad voor een experimentele tentoonstellingsruimte, waar hedendaagse kunst een plaats krijgt. Als eerste expo is er werk van de Dendermondse kunstenaar Artur Eranosian te zien.

De eerste kunstwerken lijstte Michiel Veireman in op vraag van vroegere klasgenoot en kunstenaar Artur Eranosian. “Ik greep de kans met beide handen”, zegt Michiel. “Ik had op dat ogenblik al ontdekt dat een kantoorjob niets voor mij was en was na een eerste werkervaring in een meubelmakerij terecht gekomen. Ik leerde er kaders maken. Drie jaar geleden begon ik zelf met het maken van kaders op maat. Zo ben ik in de kunstwereld terecht gekomen.”

Daar komt nu een extra uitdaging bij. Veireman opende zopas ‘Atelier Veireman’. “Bedoeling is een positief verhaal te brengen”, zegt Michiel. “De expositieruimte kan zeker voor een extra dynamiek in Dendermonde zorgen. Een forum voor experimentele kunstenaars was er hier nog niet echt. Atelier Veireman vult dat gat in. De nadruk ligt op hedendaagse kunst en kwaliteit.”

Door de jarenlange vriendschap met Eranosian is het logisch dat die de spits afbijt voor een eerste tentoonstelling in de nieuwe galerij. De kunstenaar toont er een nieuwe reeks foto’s. De meeste beelden zijn in Dendermonde gemaakt en Eranosian probeert de Ros Beiaardstad op een andere manier in beeld te brengen.

Atelier Veireman is te bezoeken in de Kerkstraat 61 in Dendermonde, elke zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. Info: www.atelierveireman.be.