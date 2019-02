Arie en Marc tonen kunst in Hof van Peene Nele Dooms

15 februari 2019

Kunstenaars Arie Renneboog en Marc Schelck pakken samen uit met een tentoonstelling in het museum van de erfgoedsite Hof van Peene in Baasrode. Schelck toont keramiek en Renneboog presenteert zijn aquarellen, schetsen in inkt en tekeningen in houtskool en potlood. “Ik volgde een opleiding teken- en schilderkunst aan de Dendermondse kunstacademie”, zegt Renneboog. “In aquarel ben ik autodidact. Het is mijn grootste passie, met als meest geliefkoosde thema portretten van mens en dieren.” Schelck volgt momenteel nog altijd een opleiding aan de academie van Dendermonde. “Ik startte er in de afdelingen tekenkunst, schilderen en beeldhouwen, en leg me nu toe op de discipline keramiek. Ik meng verschillende kleisoorten, soms in combinatie met glas.” De tentoonstelling van de twee kunstenaars is te bezoeken van zaterdag 16 februari tot zondag 14 april, elke zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur. het Hof van Peene bevindt zich aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. De toegang is gratis. Info: http://galerijhofvanpeene.be.