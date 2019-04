Archeologen gaan met hoogtechnologische apparatuur op Bruynkaai op zoek naar vroegere ‘beer’ Nele Dooms

18 april 2019

12u32 0 Dendermonde Archeologen gaan op de De Bruynkaai in Dendermonde op zoek naar de vroegere ‘beer’, een waterkeringsmuur uit vervlogen jaren aan de Dendermonding. Als die beer gevonden wordt, kan hij een rol spelen bij de integratie van een waterbekken in de toekomstige herontwikkeling van De Bruynkaai.

Met hoogtechnologische, vernuftige apparatuur zijn Gijs Berghmans en Sander Op de Beeck van het archeologisch studiebureau ADEDE aan het werk op de De Bruynkaai, aan de kant van de brug naar Grembergen. Ook vrijdag zal dat nog het geval zijn. Met een speciaal toestel rijden ze meter voor meter over het parkeerterrein. De site is hiervoor volledig parkeervrij gemaakt. “Het toestel kijkt meters diep onder de grond en onderzoekt zo of hier vondsten uit vervlogen jaren zitten”, zegt Berghmans. “Zo kan een eerste archeologisch onderzoek gebeuren, zonder te moeten graven. Onze bedoeling is om in kaart te brengen waar de vroegere ‘beer’, een waterkeringsmuur, zich bevindt.”

Een ‘monnik’, een spits piramidetorentje aan de rand van De Bruynkaai, is het enige wat momenteel nog zichtbaar rest van het waterkeringssysteem en beer aan de vroegere monding van de oude Dender in de Schelde. “Het maakte deel uit van de fortengordel rond Dendermonde”, legt burgemeester Piet Buyse (CD&V) uit. “Er waren elf bastions met natte grachten rond. Om ervoor te zorgen dat die altijd nat stonden, werd bij vloed water uit de Schelde via de Dender voorbij het Sas gestuwd. Via een overloop van de stadswallen keerde dat water ook terug naar de Schelde, maar om ervoor te zorgen dat bij eb niet alle water weer wegliep werd een beer of waterkeringsmuur gebouwd. Om te voorkomen dat die beer door vijanden zou gebruikt worden als soort brug over de rivier, kreeg die een heel scherpe rug en extra spitse torentjes of monniken. Door ophogingen van het terrein verdween de beer en bleef alleen een monnik zichtbaar.”

Herontwikkeling Bruynkaai

Omdat de stad er prioriteit van maakt om de vroegere vestinggordel rond de stad in ere te herstellen, overweegt het ook om de vroegere beer weer toonbaar te maken. “Bovendien zijn er plannen voor een herontwikkeling en heropwaardering van de De Bruynkaai”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Er liggen daarvoor enkele scenario’s op tafel. Een definitieve beslissing daarover is er nog niet, maar de aanleg van een waterbekken is zeker een piste. Door die plannen ook over het ontwerp van de heraanleg van het vlakbij gelegen kruispunt Mechelse Poort met fietstunnels te leggen, blijkt ook daar een bufferbekken nodig. Het is bedoeling dat daarbij de monnik en beer worden geïntegreerd.”

Om goed te weten waar in de toekomst moet gegraven worden om de beer bloot te leggen, brengt een archeologische firma nu de ondergrond van de site in kaart. “Zo kunnen perfect de breedte en diepte en andere specificaties ingeschat worden”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA). “Later is het afwachten in welke staat de beer zich zal bevinden. Omdat die al die jaren onder zand verstopt heeft gezeten, durven we hopen dat die wel eens goed zou kunnen zijn.”