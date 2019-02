Arbeider krijgt deel van machine op borstkas: man met lichte verwondingen overgebracht naar ziekenhuis Koen Baten

25 februari 2019

Bij wortelhandelaar Cool, op de Bevrijdingslaan, is een arbeider maandagochtend gewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man kreeg een deel van een machine op zijn borstkas en kwam klem te zitten. De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. De arbeider is er niet erg aan toe, maar werd wel met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de machine op de man terecht is gekomen, is op dit moment niet duidelijk.