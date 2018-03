Applaus voor fietsers 22 maart 2018

Verschillende Fietsersbonden in de regio hebben gisteren geapplaudisseerd voor fietsers. Dat deden ze tijdens de Nationale Applausdag voor Fietsers. In Hamme was dat de eerste activiteit van de Fietsersbond Hamme/Waasmunster die nog in oprichting is. "We doen dit enerzijds om fietsers te feliciteren dat ze kiezen voor het slimste en gezondste vervoermiddel. Anderzijds willen we hen bedanken om de wereld een stukje leefbaarder en plezanter maken", zegt Christophe Fierens. In gemeenteschool De Schakel in Baasrode maakten de leerlingen een korte fietstocht. Bij aankomst op het dorpsplein werden ze verwelkomd door applaus. (KDBB/DND)