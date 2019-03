Appelbloesem steunt Bednet Nele Dooms

18 maart 2019

15u02 0 Dendermonde Ook basisschool Appelbloesem uit Appels steunt Bednet, dat het voor chronisch zieke kinderen mogelijk maakt om vanuit het ziekenbed thuis live de lessen op school te volgen.

De leerlingen kwamen niet alleen in pyjama naar school om het initiatief symbolisch een warm hart toe te dragen, ze ondernamen ook actief actie. Zo zamelden de kinderen met een pannenkoekenslag al 300 euro in voor Bednet. “Bovendien lieten we onze kinderen eens zelf ervaren hoe Bednet precies werkt”, zegt juf Jolie Van Lembergen. “We bouwden een slaapkamer voor een leerling die vanuit zijn bed de les in de klas kan volgen. De leerlingen speelden daarop de zieke en merkten zo dat ze op die manier wel betrokken bleven bij het klasgebeuren.”