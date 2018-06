Apérotime op Grote Markt 28 juni 2018

Voor het eerst ontvangt Dendermonde het afterwork openlucht aperitief Apérotime in de stad. Morgen zijn op de Grote Markt stands met fancy drinks en foodtrucks met smakelijke en hippe hapjes te vinden. Bezoekers mogen zich bovendien verwachten aan muziek, sfeer en gezelligheid. Apérotime is een commerciële organisatie, maar het Dendermondse stadsbestuur ziet het evenement niet als concurrentie voor de eigen plaatselijke horeca. "Integendeel", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Dit is een winwin voor iedereen. Ervaringen met deze organisatie in andere steden leert dat dit zoveel volk op de been brengt, dat ook de plaatselijke cafés daar een graantje van meepikken." De eerste editie in Dendermonde is een try-out. Draait dit positief uit, kan er nog vervolg op komen. Apérotime start vanaf 17 uur. (DND)