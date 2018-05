Aperitiefconcert met Sint-Cecilia 05 mei 2018

De Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia van Appels luistert op zondag 6 mei een aperitiefconcert op. Aanleiding is het jaarlijkse meifeest. Het concert begint om 11.30 uur. De muzikanten spelen in openlucht voor hun lokaal Half Af, in de Hoofdstraat in Appels. Het orkest staat onder leiding van dirigent Johan Van den Eede. Het trommelkorps opent de feestelijkheden, onder leiding van William Vermeir. Iedereen is welkom. (DND)