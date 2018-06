Aperitiefconcert in De Dammen 22 juni 2018

Het wijkcomité van de De Dammen in Dendermonde organiseert op zondag 24 juni een aperitiefconcert. De Dendermondse groep PassePartoe staat in voor het feestgedruis. De muzikanten brengen zeer herkenbare liedjes, zodat alle aanwezigen zich kunnen uitleven om mee te zingen. Het gaat om akoestische muziek met gitaar, dwarsfluit, contrabas en accordeon. Tijdens het eerste deel brengt PassePartoe hun eigen act. Daarna mengen de vier muzikanten zich onder het publiek. Het concert begint om 11 uur. Liefhebbers zijn welkom in de De Dammenlaan in Dendermonde. Het evenement is gratis. Info: 0497/43.73.22. (DND)