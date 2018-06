Antoine en Nelly vieren gouden jubileum 06 juni 2018

Antoine De Kinder (73) en Nelly Willems (71) uit Dendermonde vierden hun gouden huwelijksjubileum. De twee trouwden vijftig jaar geleden. Ze kregen twee zonen en één dochter. Ondertussen zijn er ook al zes kleinkinderen. Antoine was elektricien en werkte vele jaren voor de technische dienst van de stad Dendermonde. Nelly was meer dan 25 jaar actief bij Philips in Dendermonde. Het echtpaar gaat heel graag op reis. "Wel altijd met de wagen, want we hebben allebei last van vliegangst", zeggen ze. "Tegenwoordig trekken we vaak naar de kust."





De twee houden ook van fietsen en wandelen. Hun jubileum vierden ze met een receptie en een feest met familie en vrienden. "We hopen nog lang van elkaars gezelschap te mogen genieten", klinkt het.











