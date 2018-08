Antieke postbus gerestaureerd Nele Dooms

23 augustus 2018

17u19 0 Dendermonde De antieke postbus aan de kerk op het Heldenplein aan de Brusselsestraat in Dendermonde ziet er weer als nieuw uit.

BPost liet de bus, die al decennia lang mee het zicht in de Brusselsestraat bepaalt, een nieuwe laag rode verf geven. In Dendermonde zijn ze daar heel blij mee. "Die antieke postbussen zijn niet vaak meer te vinden in Vlaanderen", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Dendermonde heeft gelukkig nog twee exemplaren, één vlakbij het Justitieplein en één aan het Heldenplein. Ze zijn bijzonder waardevol en de moeite waard om te koesteren. We zijn dan ook erg tevreden dat ook Bpost de moeite doet om deze postbussen in ere te houden."