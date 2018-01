Anouk wil Jeugdprinses Carnaval worden 02u28 0 Foto Geert De Rycke Kandidaat-jeugdprinses Anouk en haar grootvader Albert De Bock. Dendermonde Anouk De Groodt (11) uit Oudegem wil Jeugdprinses Carnaval worden. Ze neemt daarvoor aanstaande weekend deel aan de Jeugdprinsenverkiezing van het Dendermondse carnaval.

Carnaval zit Anouk alvast in de genen. Beide opa's, Albert De Bock en Gontran De Groodt, zijn actief bij de carnavalsvereniging Centrum België. "Bovendien was mijn papa Stefan in 2006 al Prins Carnaval en mijn peter Kurt De Bock won die titel in 2000", vertelt het meisje. "Ook mijn zus en stiefzus behaalden eerder al de titel van Jeugdprinses. Ik hoop dat ik het rijtje kan vervoegen." Anouk viert dan ook al jarenlang carnaval, ondanks haar jonge leeftijd. "Het wordt me met de paplepel meegegeven, maar ik vind dat heel leuk", zegt ze. "Ik kijk altijd uit naar het carnavalsfeest, omdat ik dan plezier kan maken met vrienden."





Enige kandidaat

Voor de verkiezingen van het Jeugdprinsenpaar is Anouk voorlopig de enige kandidaat om Prinses te worden. "Maar op de dag zelf kunnen er nog kandidaten bijkomen", zegt ze. "Alleszins zal ik mijn best doen om te bewijzen dat ik de titel waardig ben. Ik heb samen met Prins Jorry een eigen liedje geschreven en ga voor de volle honderd procent proberen om de verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen."





De Jeugdprinsenverkiezing vindt plaats op zaterdag 20 januari, vanaf 14 uur. Het moet een leuke namiddag met veel animatie worden. De kandidaten kunnen hun talenten tonen op het podium. Iedereen is welkom in zaal 't Klokske, aan de Pijnderslaan in Dendermonde. (DND)