Annick neemt na 30 jaar afscheid van haar café ‘Onder den Toren’ Koen Baten

05 maart 2019

15u39 2 Dendermonde Annick Van Cakenbergh (53) neemt na 30 jaar dienst afscheid van haar café ‘Onder den Toren’ aan de kerk in Oudegem. Dertig jaar lang heeft ze met de glimlach al haar klanten ontvangen en geweldige dagen meegemaakt in het café. “Nu is het tijd om wat anders te doen en van het leven te genieten", aldus Annick.

Maandagavond was de laatste avond dat Annick de deuren van haar café openhield. Vanaf maart neemt een nieuwe uitbaatster het over, maar voor ze stopte besloot de cafébazin nog een keer alle registers open te trekken. “Maandag stond vroeger bij ons ook altijd bekend als zotte maandag. Daarom heb ik bewust deze dag gekozen om als laatste dag in mijn carrière het café open te houden", zegt Annick. “Ik herinner mij nog van vroeger hoe vaak we hier Oudegem carnaval gevierd hebben en gelachen en gezeverd. Daarom liet ik ook tijdens mijn laatste avond heel wat carnavalsmuziek afspelen", lacht Annick. “Dit waren echt de mooiste tijden en dat is ook wat mij het langste zal bijblijven. Dat blijft ook in mijn hart zitten", klinkt het.

Of ze het café zal missen, durft ze niet met zekerheid zeggen. “Ik denk van niet, maar misschien maak ik mezelf dit gewoon wijs, want nu het einde er is kreeg ik het toch moeilijk", aldus Annick. “Verder kijk ik heel positief terug op alles wat ik hier mogen beleven heb", klinkt het.

Tranen

Dat de klanten haar zullen missen, staat zeker vast. Ook Patrick Michiels kwam gisterenavond afscheid nemen van Annick in het café. “Ik kom hier al zeker tien jaar. Het was hier altijd enorm aangenaam om te komen. Annick was een super cafébazin", zegt Patrick. “Ik heb nog een avond genoten met haar, maar de tranen vloeiden toch wel toen het afscheid gekomen was. Gelukkig ga ik haar wel nog blijven zien", aldus Patrick.

Het café sluit niet na het afscheid van Annick. De 54-jarige Marina Mettepenningen zal het café overnemen en kwam gisterenavond tijdens het afscheid ook al even kennismaken. “Het begint nu stilaan toch te kriebelen. Ik zie dit zeker zitten om het café over te nemen", zegt Marina. Het laatste weekend van maart zal de nieuwe bazin een groot openingsfeest houden. “Het is de bedoeling om het volkse karakter van het café te bewaren, en ook de naam blijft gewoon behouden. Ik ben niet meer van de jongste nu ik aan dit nieuwe avontuur begin, maar ik vond dat ik het nu moest doen", klinkt het.

Annick laat haar café vol vertrouwen achter aan Marina. “Ik wens haar alle succes toe en dat ze het heel goed mag doen. Ik geloof in haar", aldus Annick. De vaste klanten zullen het zeker ook niet nalaten om het café nog te bezoeken. “We komen hier al zoveel jaar. Het zal anders zijn, maar we willen hier toch blijven komen", klinkt het.