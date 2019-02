Annelies blaast café Polderzicht nieuw leven in Nele Dooms

06 februari 2019

14u59 12 Dendermonde Café Polderzicht aan de Bijlokestraat in Dendermonde is weer open. Annelies Verherbrugghen blaast de kroeg, al meer dan zeventig jaar oud, nieuw leven in. Het interieur kreeg daarvoor een complete make-over. “We zorgen voor een nieuwe wind, maar houden wel vast aan de sfeer van een typische bruine kroeg”, zegt de kersverse cafébazin.

Café Polderzicht is al decennialang een begrip in de volkse buurt rond de Donkwijk in Dendermonde. “Al 72 jaar wordt er in dit pand aan de Bijlokestraat café gehouden. De eigenaars gaven ons zelfs de authentieke glasramen die in de beginjaren in het gebouw dienst deden terug”, zegt de nieuwe uitbaatster Annelies Verherbrugghen (41). Zij heeft, naast de microbe van poppenspelen bij Poppentheater Kalleke Step, ook het horecaleven in haar. “Ik stond al achter heel wat togen van verschillende cafés in Dendermonde”, vertelt ze. “Afkomstig uit Overmere, verzeilde ik in Dendermonde via de muziekband waar ik deel van uitmaakte. Mijn ouders hadden er ook een groenten- en fruitzaak in de Veerstraat.”

“Toen ik hoorde dat het huurcontract van café Polderzicht afliep en de eigenaars liever eens een nieuwe wind door de zaak wilden laten waaien, waagde ik mijn kans”, vertelt Annelies. “Een deal was snel gesloten en op 3 december hadden we de sleutel in handen. Het is een race tegen de klok geworden om de zaak nu al weer open te krijgen. In amper twee maanden tijd werden contacten met leveranciers gelegd, meubilair grondig opgepoetst, verbouwd enzovoort. Zonder hulp van mijn partner Steve Meert en mijn vrienden was het nooit gelukt.”

Make-over

De zaak kreeg dan ook een hele make-over. Upcycling is de rode draad. “De banken hebben we grondig schoongemaakt. Zij dateren uit de tijd dat er in café nog mocht gerookt worden”, vertelt Annelies. “Nu zien ze er weer als nieuw uit. Ze kregen ook allemaal labeltjes in de vorm van een poezenpootje, als aandenken aan de vele katten die hier jaren geleden thuis waren. De toog kreeg dan weer een nieuwe cover, inclusief sfeerverlichting. Een oude ladder van papa doet voortaan dienst als luster boven wat tafeltjes. Papa is overleden, maar zo is hij er toch ook wat bij in mijn nieuwe zaak. Andere lampen hangen dan weer aan oude koorden. De vloer van 72 jaar oud is origineel gebleven.”

Café Polderzicht beschikt ook over een tapbilljart. En Annelies zorgt ook voor een piano. “Iedereen mag daar op spelen”, zegt ze. “Zelf hoop ik stiekem dat Jo Pien, de veerman van Appels, op bezoek komt en me op deze piano blues leert spelen. Muziek zal alleszins heel belangrijk zijn in de nieuwe zaak.”

Bruine kroeg

Toch wil Annelies vooral de ziel van een ‘bruine kroeg’ in haar café krijgen. “Zo eentje waar ’s morgen om 10 uur de mannen komen voor een kop koffie en een kaartje te leggen, waar liefhebbers na het werk iets komen drinken, waar iedereen welkom is en de sfeer gemoedelijk is”, zegt ze. “Het wijkcomité van de Donkwijk en de breiclub van het Zilverpand tekenen ook al zeker present. Jong en oud, uit alle lagen van de bevolking, mogen hier over de vloer komen. Ik zal ze hartelijk ontvangen.”

Er zijn ook al meteen toekomstplannen. Zo wil Annelies ook mikken op toeristen, wandelaars en fietsers. “We zitten hier in een groene omgeving”, zegt ze. “Daarom komt er ook een terras in de zomer. We hebben ook een fietspunt aangevraagd, waarbij passanten hun elektrische fiets hier kunnen opladen.”

Café Polderzicht is alle dagen open vanaf 10 uur, op dinsdag pas vanaf 16 uur en maandag is sluitingsdag.