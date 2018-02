Animatiefilm in Belgica 14 februari 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde presenteert op vrijdag 16 februari de animatiefilm 'ZOOks'. De makers van de film gingen een samenwerking aan met meer dan 50 Culturele Centra in Vlaanderen, de film werd geselecteerd als openingsfilm voor het JEF festival, WWF maakte er een Beestige Klas-lessenpakket van en allemaal samen lanceren ze in de Krokusvakantie een website waar jongeren interactief aan de slag kunnen. De unieke film van Kristoff en Dimitri Leue zet het belang van de natuur in de verf. 'ZOOks' is gemaakt op basis van rotoscopie, een traditionele 2D-animatietechniek waarbij het verhaal eerst helemaal wordt gefilmd, met echte acteurs, en nadien actie per actie met de hand wordt getekend. De film mocht rekenen op een absolute topcast met onder andere Matteo Simoni, Frank Focketyn en Wim Helsen. Op vrijdag 16 februari is de film om 15 uur te zien in Dendermonde. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. toegangskaarten kosten 7 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)