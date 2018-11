Andy viert drie jaar Den Ommeganck Geert De Rycke

26 november 2018

0

Den Ommeganck bestaat drie jaar. Andy Van Hoyweghen baat de taverne op de Grote Markt van Dendermonde al drie jaar uit.

“Den Ommeganck is al veel langer een vaste waarde in Dendermonde. Maar drie jaar geleden nam ik de zaak over”, zegt uitbater Andy Van Hoyweghen die een nieuwe wind liet waaien door de zaak. Je kan er terecht voor de lekkere keuken, om een avondje op café door te brengen en in het weekend kan je er dansen. “Daarmee trekken we een divers publiek. Ons driejarig bestaan was een mooie gelegenheid om onze klanten eens te bedanken.”

Dat deden Andy en zijn medewerkers met een groot feest. Onder andere Garry Hagger en Luc Caals zorgden er voor de sfeer. Ook de komende weken wordt er nog gevierd. “Met Oudejaar blijven we een hele nacht open. We leggen een gratis shuttledienst in om feestvierders veilig thuis te brengen. Mensen kunnen deelnemen aan de speeddate op Valentijn en er staat een Aziatische eetavond gepland ten voordele van het Indonesische eiland Lombok.”