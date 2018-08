André en Hilda zijn gouden paar Nele Dooms

22 augustus 2018

16u47 0 Dendermonde André D’hondt (71) en Hilda Vincke (71) uit Dendermonde vieren hun gouden huwelijksjubileum.

Ze stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Naar aanleiding hiervan kregen ze een ontvangst in het Dendermondse stadhuis aangeboden. André en Hilda leerden elkaar kennen indertijd in dancing ‘De Carrousel’ in Grembergen. Niet veel later waren ze getrouwd. Het echtpaar kreeg één zoon. Die zorgde op zijn beurt voor een kleinzoon. André was metser, Hilda was huisvrouw. Beiden hebben groene vingers. André is lid van "Werk van den Akker". Terwijl Hilda de siertuin onderhoudt, verzorgt André de moestuin. Het paar viert het jubileum met een etentje met familie.