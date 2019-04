André Callaert ziet drie favoriete bonsais gestolen worden: “Grootste bezorgdheid is dat ze in slechte handen zijn” Nele Dooms

10 april 2019

14u40 0 Dendermonde Slecht nieuws voor het Bonsaiateljee uit Dendermonde. Drie bonsais, pronkstukken waar André Callaert (67) al tientallen jaren energie in stak, zijn ontvreemd. Callaert doet een oproep om uit te kijken naar de boompjes, in de hoop ze terug te winnen. “Mijn grootste bezorgdheid is dat ze in slechte handen zijn en dus in een mum van tijd zullen kapotgaan”, zegt hij.

Meer dan twintig jaar al houdt André Callaert, één van de pioniers op vlak van bonsai, aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde zijn Bonsaiateljee open. Eerder was hij ook al jaren met de Japanse sierboomkunst bezig. In het atelier vinden liefhebbers alle materiaal voor hun hobby en vinden workshops en cursussen bonsai snijden plaats. Zelf houdt Callaert er bovendien een indrukwekkende collectie eigen bonsais op na. Ze worden dagelijks verzorgd, gesnoeid en bewaterd.

Voor drie exemplaren kan Callaert dat nu niet meer doen. Ze werden gestolen uit zijn tuin. “Twee ervan waren mijn lievelingsbomen”, zegt hij. “Meer dan dertig jaar heb ik die verzorgd en zien groeien. Ze zijn elk een paar duizend euro’s waard. Maar meer nog dan de financiële waarde is het het emotionele dat veel zwaarder weegt. Als je jarenlang dagelijks zo’n boompjes verzorgt, doet het ferm zeer als je die kwijt bent.”

Geen professionals

Van de daders ontbreekt elk spoor. Ze sloegen toe bij nacht en lieten geen braaksporen na. “Vermoedelijk zijn ze via een weide aan de achterkant van onze tuin genaderd en vervolgens over een beek gegaan om aan de bonsais te komen”, zegt Callaert. “Het riet aan de beek is ter hoogte van de plaats van de diefstal platgetrapt. Eén pot werd in de beek teruggevonden. Zonder bonsai weliswaar. Dat doet vermoeden dat de daders de boompjes bij de stam hebben opgetild. En daaruit blijkt dan weer dat het zeker geen bonsaikenners zijn, want dat zouden die nooit doen. Een bonsai til je op aan de pot.”

Net dat doet bij Callaert meteen de vrees ontstaan dat de bonsai in slechte handen zijn. “Als die planten niet dagelijks minutieus worden verzorgd, dan gaan ze direct kapot”, zegt hij. “Ik vraag me echt af wat de daders ermee van plan zijn. Op de markt brengen om te verkopen kunnen ze haast niet, want de bonsai zijn zo uniek dat ze meteen herkend zouden worden als de gestolen exemplaren van mij. Zo is één exemplaar een rododendron, de enige in zijn soort in België. Hij stond klaar om uitbundig paars te beginnen bloeien.”

Camera’s

Callaert nam alvast maatregelen om toekomstige diefstallen te vermijden. Hij plaatste een reeks bewakingscamera’s in zijn tuin bij. De man blijft hopen dat hij de gestolen bonsai binnenkort terug bij zich heeft. Daarom doet hij een oproep. “We vragen iedereen om een oogje in het zeil te houden”, zegt hij. “Begin mei vinden de jaarlijkse opendeurdagen van het Bonsaiateljee plaats. Het zou zo mooi zijn de gestolen boompjes tegen dan terug te hebben.”