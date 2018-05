Ammoniak lekt uit koelruimte in rusthuis 31 mei 2018

In woonzorgcentrum Sint-Antonius was er iets na 8 uur even paniek nadat er in een koelruimte een vloeistof lekte. Het rusthuis heeft plaats voor 163 bewoners.





Het bleek om een chemisch product te gaan dat uit de koelkast aan het lekken was. Wat het lek veroorzaakt heeft, is niet bekend. Het zou gaan om ammoniak.





De brandweer van Dendermonde kwam onmiddellijk ter plaatse om een controle uit te voeren in het rusthuis. Na een controle van een half uur bleek alles in orde te zijn. Er was geen enkel gevaar voor de bewoners en ze konden allemaal in hun kamer blijven. (KBD)