Amelie, winnaar Comedy Cup, in Belgica Nele Dooms

10 januari 2019

Amelie Albrecht, winnaar van de jongste Humo’s Comedy Cup én Dendermondse, komt langs in Cultuurcentrum Belgica. Daarmee speelt ze een thuismatch in haar eigen geboortestad. Dat Albrecht in Dendermonde optreedt kadert in de “Humo’s Comedy Cup op Toer”. Amelie Albrecht, Sander VDV en Jasper Posson gaan op tournee met MC Seppe Toremans. Die is het creatief brein achter programma’s zoals “hoe zal ik het zeggen” en “wat als”. Albrecht is nog geen jaar bezig, maar de Dendermondse slaagde erin om dé comedy wedstrijd van Vlaanderen te winnen. De concurrentie was nochtans niet mals, maar volgens de jury was ze een oververdiende winnaar. Wie haar aan het werk wil zien, kan dat op vrijdag 25 januari. De show begint om 20 uur. Liefhebbers zijn welkom in de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 16 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of www.ccbelgica.be.