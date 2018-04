Amelie Albrecht in De Humorklas van Radio 2 25 april 2018

02u25 0

Amelie Albrecht uit Dendermonde is één van de drie finalisten van 'De Humorklas 2018' van Radio 2. "Ik ben keiblij. Dit had ik echt niet verwacht. Ik was zenuwachtig, maar het is gegaan hoe ik dat wilde", reageert Amelie. 'De Humorklas 2018' begon met ruim negentig kandidaten die een filmpje instuurden. 42 van hen deden auditie en daaruit werden de negen leerlingen van De Humorklas geselecteerd. Han Coucke ging met hen aan de slag. Ze kregen een workshop improvisatie van Rob Vanoudenhoven en ze moesten hun improvisatiekwaliteiten tonen. In aanloop naar de finale op 30 mei krijgen de finalisten nog twee gastdocenten over de vloer: Bert Gabriëls en Raf Walschaert. Op vrijdag 25 mei zijn de finalisten te horen tijdens de Nacht van de Humor op Radio 2 en op 30 mei staat de finale gepland in cc De Werf in Aalst. Foto Sonja Sleurs (KDBB)