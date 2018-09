Amazone Isabel maakt droom waar Samen met paard Aranco op WK dressure in Amerika Nele Dooms

06 september 2018

10u18 0 Dendermonde Haar meisjesdroom maakte ze al waar met de oprichting van een eigen stoeterij, nu mag Isabel Cool (33) zich ook gaan bewijzen in het verre Amerika. Samen met paard Aranco wist ze een plaats te verwerven voor het wereldkampioenschap dressure. "Hier heb ik jaren voor gewerkt", zegt de dressuur amazone.

Een spannende reis wordt het, zowel voor Isabel Cool als haar paard Aranco. De Appelse amazone stapt vandaag op het vliegtuig richting het Amerikaanse Tryon. Aranco zit al sinds eerder deze week op transport. "Het is de allereerste keer dat het paard in een vliegtuig moet", zegt Cool. "Daar komt heel wat bij kijken. Aranco zal goed verzorgd worden, maar ik zal toch blij zijn als ik haar zelf terug zie. Al moet ik daar geduld voor hebben want eens in Amerika moet het dier ook nog enkele dagen in quarantaine."

Het zijn de Wereldruiterspelen, of World Questrian Games, waar Isabel en Aranco aan deelnemen. In totaal worden daarvoor 550 paarden naar Tryon gevlogen. "Noem het het wereldkampioenschap grand prix dressure", zegt Cool. "Daar neem je niet zomaar aan deel. Eerst moet je erg goed presteren op een aantal internationale wedstrijden. Omdat ik ook als derde eindigde tijdens het Belgisch kampioenschap bemachtigde ik een ticket. Het was mijn ultieme wens om hier ooit aan deel te nemen en die droom komt nu uit. Fantastisch!"

Isabel was amper vijf jaar toen ze voor het eerst op een paard zat. "Een pony om precies te zijn", vertelt ze. "Die kreeg ik van oma Rosalie. Mijn grootouders hadden een landbouwbedrijf en kweekten wortels. Ze trokken indertijd nog met paard en kar naar de vroegmarkt in Brussel en oma was helemaal gek op paarden. Die liefde gaf ze aan mij door en schonk me een pony. Zo ben ik beginnen rijden en later intensief trainen."

Vijftien jaar was Isabel toen ze zich begon te specialiseren in dressure. "Dat was een discipline die me altijd goed ging en daar heb ik uiteindelijk voluit op ingezet", zegt ze. "Met Aranco werk ik ondertussen tien jaar. Toen bleek dat we samen wel kans konden maken op de Wereldruiterspelen, heb ik alles op alles gezet. Het voorbije jaar heb ik alleen maar hiervoor geleefd. Met resultaat. Ik besef dat ik in Tryon heel zware concurrenten krijg, maar het is al top dat ik daar sta. Als ik twee van de drie ronden tot een goed einde kan brengen en met een goed gevoel de ring verlaten, is mijn doel geslaagd."

Trainen doet Isabel naast het runnen van haar eigen stoeterij Coolhorses, aan de Bevrijdingslaan in Appels. Met de oprichting daarvan maakte ze haar meisjesdroom waar. "Ik wil in mijn leven alleen maar met paarden bezig zijn", zegt ze. "Een eigen stoeterij stond heel lang op mijn verlanglijstje en in 2009 werd dat eindelijk een feit. Ondertussen heeft deze professionele dressurestal naam en faam. Coolhorses spitst zich toe op africhten van paarden, wedstrijden, begeleiding van beginnende en ervaren ruiters en trainen van paarden. Terwijl een manège meer op het recreatieve van de ruitersport mikt, gaan we met de stoeterij op en top voor sport op hoog niveau. Veel jeugdruiters stoom ik hier klaar om topprestaties te leveren. Een mooiere tijdsbesteding kan je niet hebben."

De Wereldruiterspelen duren van 11 tot 23 september.