Amateurkunstenaars gezocht voor kleurrijk kunstproject Nele Dooms

15 januari 2019

17u26 0

De kunstraden van Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde slaan de handen in elkaar om met een intergemeentelijk kunstproject amateurkunstenaars de kans te geven zich te tonen aan het grote publiek. Resultaat is het kleurrijk kunstproject “Kunst Kleurt”. Dat wordt de opvolger van eerdere succesvolle projecten BrouwArt (2004), LocoArt (2006), AquArt (2011) en Boek-art (2016). Om “Kunst Kleur” waar te maken roepen de initiatiefnemers alle amateurkunstenaars uit Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout op om deel te nemen. Het project zal plaatsvinden van 13 september tot 13 oktober in Dendermonde. Iedereen met een creatief hart voor kunst en cultuur, van kunstenaar (professioneel en amateur) tot student, van beeldend kunstenaar over schrijver tot acteur of muzikant mag deelnemen. Er vindt voor geïnteresseerden een startvergadering plaats op donderdagavond 24 januari. Kunstenaars kunnen om 20 uur terecht in de Bert Heuvinckzaal van Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat 24 in Dendermonde. Info: cultuurloket@dendermonde.be of 052/46.81.70.