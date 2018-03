Alternatieven voor auto in de kijker 13 maart 2018

02u48 0

Vormingplus Waas en Dender organiseert op donderdag 15 maart een voordracht rond 'Leven zonder auto: kan dat?'. Gastspreker is Luc Vanheerentals, die al heel zijn leven zonder auto leeft. Hij interviewde honderd gezinnen die zonder auto leven. In zijn pas verschenen boek '50 ways to leave your car' wisselt hij verhalen van autoloze burgers af met beleidsaanbevelingen. Tijdens zijn voordracht geeft Vanheerentals meer uitleg. In het tweede deel van de avond komen alternatieven voor de auto in Dendermonde aan bod. Het gaat dan om autodeel-opties en andere manier om te bewegen. De info-avond is een resultaat van Gluren bij de Buren, vindt plaats in samenwerking met de Dienst Milieu en kadert in het Klimaatplan van de stad Dendermonde. De lezing begint om uur 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Jeugdhuis Zenith, aan de Otterstraat 58 in Dendermonde. De toegang is gratis. (DND)