Alternatieve acties rode draad doorheen stakingsdag scholen Nele Dooms

20 maart 2019

17u23 3 Dendermonde Terwijl op de nationale stakingsdag voor scholen woensdag heel wat leerkrachten het werk neerlegden, koos mama én leerkracht Sandra Van Heffen uit Dendermonde voor een eigen actie. Op haar eentje zette ze een stakingspiket op aan basisschool Appelbloesem in Appels. In heel wat scholen in de regio kozen leerkrachten er overigens voor om hun ongenoegen te uiten met alternatieve en ludieke acties.

Heel wat leerkrachten legden woensdag massaal het werk neer. Nog nooit werd een stakingsoproep voor scholen zo opgevolgd als nu, zodat ons land de grootste scholenstaking ooit meemaakte. Onderwijzers protesteren tegen de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters en ze eisen meer investeringen en middelen.

Slogans

Voor de Dendermondse Sandra Van Heffen, zelf ook actief in het onderwijs én mama van drie zonen met specifieke onderwijsnoden, was het evident dat ook zij mee zou staken. Meer nog, ze bleef niet gewoon thuis maar zorgde voor een eigen stakingsactie aan freinetschool Appelbloesem in de Heirstraat in Appels. Zelf is ze in haar eigen school actief als ondersteuner en logopediste voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Van Heffen trok niet naar school, maar vatte een hele voormiddag post aan de Appelbloesem, waar ze verschillende bordjes met slogans ophing. “Omdat peuters niet plassen op vaste tijdstippen”, “omdat er geen tijd meer is om elkaars sterktes te ontdekken”, “omdat ons onderwijs niet mag bepaald worden door uitgeverijen, maar door kundige leerkrachten” stond daarop te lezen.

“Anderen mogen dan al denken dat we vaak zelf vinden dat we te hard moeten werken, maar het is nu eenmaal een feit dat binnen ons onderwijs steeds meer verantwoordelijkheden op ons afkomen en binnen het beperkte budget dat we krijgen steeds minder kunnen bereiken”, zegt Van Heffen. “Uren in bijzonder onderwijs worden afgebouwd, zodat leerlingen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. En binnen het gewoon onderwijs voelen ze heel sterk de verdunning van het beschikbare budget: een euro verspreiden over vele scholen zorgt voor minder effect. Vooral de zorg heeft daar onder te lijden. Ik pleit voor een zorgcoördinator voor elke school die een tandem vormt met een inclusiecoördinator, in plaats van te werken met ondersteuningsteams.”

Ludieke acties

In de Appelbloesem gingen de lessen overigens gewoon door. In heel wat andere scholen legden zoveel leerkrachten het werk neer, dat de lessen ernstig verstoord waren of kinderen gevraagd werden beter thuis te blijven. Slechts een paar scholen hielden effectief de schoolpoort dicht.

Er waren woensdag ook scholen waar leerkrachten bewust kwamen werken, maar voor alternatieve en ludieke acties kozen om hun ongenoegen te uiten. Vrije Basisschool Opstal maakten een lentewandeling. “Wij staken niet, maar dat betekent niet dat we niet tevreden zijn”, zegt directeur Lut Moernaut. “Veel te grote klasgroepen, te veel administratieve planlast en gebrek aan ondersteuning in de klas. Het is genoeg geweest! Daarom houden we een wandeling om tot rust te komen en zo symbolisch ons ongenoegen te uiten.”

Rouwmars

In de Minnestraal in Lebbeke namen de leerkrachten de leerlingen mee op pad voor een klimaatwandeling, deden aan sport en speelden gezelschapsspelletjes. “Door geen les te geven, tonen we ons solidair met de stakingsactie”, zegt directeur Herman Vermeiren. “Het is een feit dat er meer moet geïnvesteerd worden in het basisonderwijs. De leerkrachten en ondersteunend personeel van de Minnestraal zijn zeer gedreven en begaan met de kinderen, maar we botsen meer en meer op onze grenzen.”

Bij gemeentelijke basisschool De Puzzel in Lebbeke organiseerden ze een ‘rouwmars’ in de Opwijksestraat. “Hiermee kaarten we het lerarentekort aan”, klinkt het daar. “Sommige klassen hebben hun leerkracht al moeten missen omdat er geen vervanging voor ziekte was. Dan springt de zorgleerkracht bij. En dat is dan pech voor de leerlingen die op dat ogenblik hun zorgondersteuning moeten missen. Of klassen worden samen gezet door gebrek aan personeel. De werkdruk neemt jaar na jaar toe en het water staat ons aan de lippen. Zo spartelen wij het schooljaar door. Terwijl het lerarentekort er al jaren zit aan te komen en nog zal toenemen. Er moet dringend een opwaardering komen van ons beroep.”

De Puzzel verwoordde haar bezorgdheden in een mail aan minister Crevits, met de vraag om werk te maken van “werkbaar onderwijs met gemotiveerde leerkrachten”.