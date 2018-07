Alois en Victoire zijn gouden paar 05 juli 2018

02u35 0

Alois Van Houwe (79) en Victoire De Kinder (78) uit Appels vieren hun gouden jubileum. Ze stapten precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje.





Het echtpaar kreeg drie kinderen. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen. Alois werkte 27 jaar als arbeider in limonadefabriek Van den Bossche in Appels. Victoire was huisvrouw. Alois is al jaar en dag duivenmelker, maar vindt tussendoor ook nog tijd om een moes- en siertuin te onderhouden en beugel te spelen bij de muziekmaatschappij. "Elke dag staat een fietstocht op het programma", zegt hij. Victoire is al dertig jaar voorzitster van vrouwenbond "Onder ons" en is lid van KVLV en Okra. Is er dan nog tijd over dan zit Victoire aan haar naaimachine om haar eigen kleding te maken.





(DND)