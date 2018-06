Alle gecontroleerde automobilisten nuchter na eerste winst op WK 19 juni 2018

02u43 2 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft na de eerste WK-match van de Rode Duivels een alcoholcontrole gehouden op de Noordlaan, vlak bij het politiekantoor. Er werden 315 voertuigen gecontroleerd. Geen enkele bestuurder werd betrapt onder invloed van alcohol.

De controle kaderde in de Zomer BOB-campagne van de politie, maar de focus ligt ook op de WK-matchen van de Belgen die er nog aan zitten te komen. De controle gebeurde tussen 19 en 21 uur, vlak na de wedstrijd tegen Panama dus.





"Uiteraard houden wij naast deze controles ook nog onze gewone dagelijkse controles van de zomer BOB", stelt korpschef Patrick Feys. "De eerste match van de Belgen is eigenlijk een beetje om te sensibiliseren en te laten zien dat we er zijn", klinkt het. "Uiteraard mag iedereen meegaan in de euforie van het WK, dat gaan we absoluut niet verbieden en het moet zeker ook leuk blijven, maar we willen wel aantonen dat dit ook kan zonder alcohol achter het stuur of dat een bob nodig is die iedereen veilig kan thuisbrengen", aldus Feys.





Andere matchen

De komende WK-wedstrijden zal de politie zeker nog aanwezig zijn. "Dit is daarom zeker niet alleen bij de wedstrijden van de Belgen, maar het kan ook bij matchen van andere landen. Dit keer ging het ook maar om een kleinere controle op één plaats, maar de komende matchen kunnen er ook grotere controles op meerdere plaatsen gehouden worden", waarschuwt Feys nog. (KBD)