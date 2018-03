Alfons en Lisette vieren gouden jubileum 20 maart 2018

Alfons Verhofstadt (71) en Lisette Aubroeck (70) uit Dendermonde vieren hun gouden jubileum. Vijftig jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. Fons en Lisette kregen vijf kinderen. Ondertussen zijn er ook acht kleinkinderen. Alfons komt uit een generatie bakkers. Hij startte mee in de zaak van zijn vader. Het was in die bakkerij dat Lisette hem leerde kennen. Later openden ze samen Bakkerij Verhofstadt. Lisette had eerder in een schoenenfabriek gewerkt, maar liet die job staan voor de bakkerij.





(DND)