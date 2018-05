Alexandrië in de kijker 16 mei 2018

Seniorenvereniging Okra Academie van Dendermonde organiseert op vrijdag 18 mei een lezing rond "Napoleon, Egypte en het Oriëntalisme". Het vroegere Alexandrië staat in de kijker. Op 1 juli 1798 voer de Franse vloot de haven van Alexandrië binnen. Gastspreker Peter De Smet heeft het over de verschillende aspecten van deze ontmoeting tussen Oost en West. De voordracht begint om 14.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan de O.L.Vrouwekerkplein in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 052/21.58.22 of via rita.leenknecht@telenet.be. (DND)