Alarm computerzaak verjaagt inbrekers Koen Baten

24 augustus 2018

16u00 1

Langs de Mechelsesteenweg in Dendermonde hebben dieven vrijdagochtend omstreeks 5.30 uur geprobeerd om in te breken in een computerwinkel. De dader of daders gooiden een raam aan de achterzijde in, waarop het alarm in werking trad. De daders namen meteen de benen, zonder de zaak zelf te betreden.