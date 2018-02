Al drie kandidaten voor nieuwe Prins Carnaval 28 februari 2018

02u51 0 Dendermonde Carnaval in Baasrode is nog maar pas afgesloten of er wordt al vooruitgeblikt naar volgend jaar. En dat kan met positief nieuws. De Orde van de Palingboer kan nu al rekenen op liefst drie kandidaten voor de verkiezing van een nieuwe Prins Carnaval.

Prinses Peggy nodigde iedereen uit voor een afsluitend carnavalsbal. Terwijl zaal De Vliet tot de nok gevuld was met carnavalisten, werd daar ook meteen duidelijk dat ook de volgende prinsenverkiezing een serieuze strijd zal worden. "Naar jaarlijkse gewoonte kunnen geïnteresseerden zich tijdens dit afscheidsbal al kandidaat stellen", zegt Terry van Riet van de Orde van de Palingboer. "We zijn erg blij dat er meteen zoveel interesse was. Groot was zelfs onze verbazing toen er zelfs drie kandidaten opdoken. Het is jaren geleden dat we er zoveel hadden. Dit is het levende bewijs dat carnaval in Baasrode nog erg leeft."





Karin Van Cleemput, lid van carnavalsgroep Tis Altoid Iet, was de eerste om zich kandidaat te stellen voor de titel van Prins 2019. Daarna ondertekende ook Levi Van Damme zijn officiële inschrijving als kandidaat voor de prinsentitel. Joran Quisquater, alias Bolleke, verloor de prinsenverkiezing tegen kandidate Peggy vorig jaar, maar heeft er duidelijk nog niet genoeg van en wil nu opnieuw dingen naar de scepter. (DND)