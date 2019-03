Al bijna hele dag vertragingen op spoor door defecte goederentrein Koen Baten

02 maart 2019

17u17 0

Vlak buiten het station van Dendermonde staat al sinds 11.30 uur vanmorgen een defecte goederentrein op de sporen. De trein vertrok in de richting van Dendermonde maar kreeg al snel met een defect te maken. Sindsdien staat hij stil en is een firma onderweg om het defect aan de trein te herstellen. Wat er net schort aan de trein is niet duidelijk. Door de defecte trein is er maar een spoor vrij en loopt het treinverkeer vertraging op tussen Schellebelle en Dendermonde. Ook enkele spooroverwegen waren afgesloten voor de auto’s die moesten rondrijden.