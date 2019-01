Al 40 jaar steelt 65-jarige boeken: nu riskeert ze 2 jaar celstraf en 187.000 euro te moeten betalen Nele Dooms

24 januari 2019

08u36 0 Dendermonde Een onverbeterlijke dievegge die het al veertig jaar op boeken gemunt heeft, Madeleine B (65), riskeert twee jaar cel. Ze moet zich voor de Dendermondse rechtbank verantwoorden voor boekendiefstallen in verschillende winkels in Dendermonde en omstreken. “Ik kan er niet aan doen, dat stelen van mij is een ziekte”, zegt ze zelf.

Madeleine B. werd twee jaar geleden betrapt in de Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. Twee grote tassen had ze toen gevuld met strips en boeken, waarop ze de winkel verliet zonder te betalen. Toen ze meteen daarop nog eens hetzelfde probeerde, liep ze tegen de lamp. Uiteindelijk bleek Madeleine B. ook regelmatig post te vatten op rommelmarkten om haar gestolen boeken te verkopen. Een winkelier herkende haar op een rommelmarkt in Lokeren en verwittigde de politie. Agenten kwamen ter plaatse en namen meer dan zevenhonderd gestolen boeken in beslag. Sommige ervan hadden nog de stickers van de Standaard Boekhandel op hun cover.

Toch ging de vrouw ook daarna voort met stelen, onder andere in Lokeren. Ze werd opgemerkt door politie, die tot een huiszoeking besloot. Daar werd nog eens en boekenkast bomvol boeken aangetroffen.

Ontkennen doet Madeleine B. niet. Integendeel, de vrouw geeft toe dat ze zelfs al sinds 1978 steelt. “Ik kan er niet aan doen, het is een onweerstaanbare drang”, zegt ze. “Ik zie het als een ziekte. Dat stelen is geen noodzaak, ik kom financieel niets te kort. Er is kleptomanie bij me vastgesteld en ik volg een behandeling nu.”

Standaard Boekhandel stelt zich burgerlijke partij tegen de vrouw. Een inventaris van gestolen boeken door de vrouw in filialen in Lokeren, Ninove, Liedekerke, Aalst, Blankenberge, Dendermonde, Zele, Gent en Grimbergen leidt tot een schadevordering van 187.000 euro. Het openbaar ministerie vordert voor de beklaagde een celstraf van twee jaar en 600 euro boete. B. is overigens geen onbekende voor het gerecht. Ze liep eerder nog al veroordelingen wegens diefstal op. De rechter velt vonnis op 27 februari.