Al 25 jaar leute en plezier op buurtfeest in Hemelstraat Elk jaar wordt het buurtfeest in een thema gehouden en komt iedereen verkleed opdagen Koen Baten

12 augustus 2018

09u55 0

De Hemelstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde was dit weekend omgetoverd tot een straat met heel wat clowns en gekke figuren. De reden? Het straatfeest, dat al 25 jaar een succesformule is en heel de straat samenbrengt. "Het begon in 1994 met een eenvoudige barbecue, maar is intussen uitgegroeid tot een buurtfeest waar meer dan 60 man aanwezig is", zegt voorzitter Rudy Keppens(63)

Het eerste jaar was nog een editie waarbij gewoon enkele vrienden samen kwamen op straat en een barbecue hielden. De jaren nadien groeide alles uit tot een groter evenement."We wilden ook niet zomaar een gewoon straatfeest geven. We hadden besloten om elk jaar het in een thema te organiseren. Er passeerde onder meer al de Middeleeuwen, Rock & Roll, maar ook de foute party, je kan het zo gek niet bedenken", klinkt het. Dit jaar was het thema circus en verkleedde iedereen zich in een clown.

Het idee is er volledig spontaan gekomen, met negen mensen die zich jarenlang ingezet hebben om dit te organiseren. "Het is absoluut niet eenvoudig om 25 jaar lang een buurtfeest te organiseren waar elk jaar meer en meer volk naartoe komt. Ik denk dat onze themafeesten hier ook wel voor iets tussen zitten. Als je elk jaar hetzelfde zou doen, dan zijn er bewoners die na tien jaar zeggen dat het niet meer vernieuwend is", klinkt het. "Dat wilden we dus ten allen tijde voorkomen, en intussen zitten we met meer dan 60 personen hier aanwezig, en dat is misschien ook wel een beetje de limiet", zegt Keppens.

Jean Saeys(85), een van de oudste bewoners vierde het buurtfeest al mee van bij de start, en was dit weekend ook nog aanwezig. "Ik heb sinds 1994 altijd aanwezig geweest", aldus Jean. "Ik heb maar een editie gemist door ziekte, en toen kwamen ze aan mijn deur bellen met een fles champagne om mij toch nog te laten meegenieten, dat zal ik nooit vergeten. Zolang het kan zal ik dan ook blijven afzakken naar hier", besluit Jean.

Het is niet alleen een buurtfeest waar iets gegeten en gedronken wordt. Er is ook een springkasteel voorzien, en elk jaar strijden de buren om de bewuste Hemelviaduct-trofee. "Dan organiseren we wedstrijden en spelletjes telkens in het thema van het jaar. Zo moesten we bijvoorbeeld jongleren", klinkt het. De winnaar mag een jaar lang de trofee voor zijn deur plaatsen. "En er wordt hard om gevochten", aldus Rudy.

Voor het 25-jarig jubileum heeft het buurtfeest ook speciaal gedrukte glazen gemaakt. "Met een boodschap 25 jaar buurtfeest Hemelstraat op krijgt iedereen zo een glas mee naar huis om de ze editie onvergetelijk te maken", klinkt het. De 25ste editie was ook wel het afscheid van Rudy Keppens als voorzitter. "De laatste jaren zijn er nieuwe jongere inwoners gekomen. Zij lopen al enkele jaren mee in ons bestuur, en krijgen de fakkel overgedragen na deze editie. Ik heb alle vertrouwen in hen en ben er zeker van dat ze zullen slagen voor de komende 25 jaar. Met veel trots neem ik afscheid", besluit Rudy Keppens.