Agenten verhoord na mogelijke straatrace in Grembergen Koen Baten

04 december 2018

15u02 1 Dendermonde Mohammet A. uit Hamme moest dinsdagochtend opnieuw verschijnen voor de politierechtbank in Dendermonde. De man verscheen een eerste keer op 2 oktober van dit jaar nadat hij verdacht werd van een straatrace op de Hamsesteenweg in Grembergen. De man bleef ontkennen en daarom werden de agenten van Dendermonde opgeroepen om te getuigen over de feiten.

“Wij waren net klaar met een controle op de Hamsesteenweg. Alles was ingeladen toen we twee voertuigen die kort op elkaar reden zagen naderen met hoge snelheid", aldus de agent die de feiten vaststelde. “Het ging om twee BMW’s die in de richting van de kerk van Grembergen reden. Wij waren allebei verbouwereerd door de snelheid en hebben de achtervolging ingezet”, klinkt het. Even verderop zagen de agenten dat beide wagens vastzaten achter een voertuig dat zich aan de snelheid hield en een middenberm. “Toen ze voorbij de berm waren, stak een van de voertuigen zijn voorligger voorbij. Even verderop konden we de bestuurder intercepteren in de Leugenstraat, het andere voertuig kon ontkomen”, verklaarden de agenten.

Beklaagde A. blijft echter ontkennen dat hij aan het racen was. “Ik heb het ander voertuig zelf niet opgemerkt", verklaarde hij. Het openbaar ministerie was echter duidelijk. “De beklaagde blijft ontkennen, maar voor ons is het duidelijk. Ik vraag een boete van 4.000 euro en een jaar rijverbod plus het afleggen van alle examens", aldus het OM. De advocaat van de beklaagde vroeg echter om uitstel, om een pleidooi te kunnen maken naar aanleiding van de getuigenissen van de agenten. De zaak zal worden voortgezet op 22 januari.